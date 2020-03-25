В США число инфицированных коронавирусом превысило 60 тысяч, умерло более 800 человек

В Соединенных Штатах Америки, на настоящий момент зафиксировано 60 тыс. 115 случаев заражения коронавирусом и 827 летальных исходов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

При этом сообщается о 354 выздоровевших.

Самые высокие показатели по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк - почти 31 тыс. зараженных и 285 смертей, из них в одноименном городе - почти 18 тыс. человек и 192 умерших. За Нью-Йорком следуют штаты Нью-Джерси (почти 4,5 тыс. случаев; 44 летальных исхода), Вашингтон (почти 2,5 тыс.; 123) Калифорния (более 2 тыс.; 40) и Луизиана (почти 1,8 тыс.; 46).

Опережают США по числу зараженных COVID-19 лишь Китай (более 81,6 тыс.) и Италия (почти 75 тыс.).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19 могут стать США.