В Луганской области введен режим чрезвычайной ситуации

В Луганской области с 25 марта установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Такое решение было принято Региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством главы области Сергея Гайдая в связи с обострением угрозы, связанной с распространением в Луганской области коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимостью усиления профилактических мероприятий", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначена заместитель главы облгосадминистрации Наталья Романенко.

Отмечается, что для оперативного реагирования на события создан штаб по ликвидации ЧС, который возглавил начальник управления по вопросам гражданской защиты ОГА Владимир Мирошниченко.

Комиссия также рассмотрела вопрос создания так называемых карантинных постов на всех восьми блок-постах на территории области.

Как сообщалось, у одного человека, который находится на лечении, после повторного анализа было ранее подтверждено заболевание коронавирусом.

Сейчас из других стран в Луганскую область прибыли 32 человека. Из них один – направлен на обследование в больницу, 22 - находятся на самоизоляции, пять - на обсервации.