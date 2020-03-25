Рябошапка: подозрение ГБР Порошенко - юридический "треш", но Венедиктова может его подписать

В подозрении, которые готовило Госбюро расследований (ГБР) пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, не содержалось никаких доказательств его вины, заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"То, что было предложено подписать, – это юридический "треш", не выдерживающий критики. Во-первых, документ был необоснованным. Во-вторых, он был незаконным. То, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия. Юридическая квалификация тоже была фантастическая… В этих действиях нельзя было обвинить президента в то время", – сказал Рябошапка в программе главреда интернет-издания "Гордон" Алеси Бацман во вторник.

При этом он допустил, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова может подписать это подозрение.

"Сегодня есть новый генеральный прокурор, которая, возможно, была соавтором этого "прекрасного" документа, и она может подписать этот документ", – сказал Рябошапка.

В этом контексте он добавил, что представители представляющей парламентское монобольшинство партии "Слуга народа" теперь могут адресовать Венедиктовой вопрос, "почему она не подписала подозрение, которое сама же и готовила в ГБР".

"Я не астролог, не могу предположить… Я думаю, что она подпишет все, что попросят те, кто привел ее на эту должность", – ответил Рябошапка на вопрос, подпишет ли Венедиктова подозрение Порошенко.

Само же назначение Венедиктовой на должность генпрокурора он охарактеризовал как "далеко не лучший выбор".

"Кто ее лоббировал? Кто ее привел в команду (президента Украины – ИФ-У) Владимира Зеленского? Это (первый вице-спикер Рады – ИФ-У) Руслан Стефанчук, с которым они достаточно близко и давно знакомы. А кто лоббировал? Мне сложно сказать, почему президент принял именно такое решение и почему назначили ее. Я думаю, что это далеко не лучший выбор", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что независима ли Венедиктова можно будет увидеть в ближайшие дни.

"Думаю, что в первую очередь она своя, сама для себя. Но насколько она будет независимой, мы увидим в ближайшие несколько дней и по первым ее решениям", - сказал экс-генпрокурор.

Комментируя свое увольнение, Рябошапка сказал, что в этом случае "совпали интересы многих людей". Кроме того, по мнению Рябошапки, на это наложился также "фактор политический, когда надо было кого-то принести в жертву ради рейтинга".