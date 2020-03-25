В Кривом Роге первый случай заболевания COVID-19
В г.Кривой Рог подтвержден первый случай заражения коронавирусом у вернувшейся из-за границы женщины.
"Подтвердился первый больной коронавирусом в Кривом Роге. Женщина 61 год. Заразилась в Киеве от дочери, приехавшей из-за границы. Устанавливаются контакты. Сейчас будет обеззараживание по месту жительства", - написал Вилкул на странице в Фейсбуке.
По его словам, женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта.
Позже пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации подтвердила, что в области установлен еще один случай коронавируса - житель Кривого Рога.
"Лабораторные исследования показали - еще один житель области заболел COVID-19. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо", - отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
В ОГА добавили, что сейчас устанавливают всех лиц, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.
Таким образом, в Днепропетровской области установлено три случая COVID-19.
Как сообщалось, по состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В Днепропетровской области было подтверждено 2 случая.