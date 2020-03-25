В Кривом Роге первый случай заболевания COVID-19

В г.Кривой Рог подтвержден первый случай заражения коронавирусом у вернувшейся из-за границы женщины.

"Подтвердился первый больной коронавирусом в Кривом Роге. Женщина 61 год. Заразилась в Киеве от дочери, приехавшей из-за границы. Устанавливаются контакты. Сейчас будет обеззараживание по месту жительства", - написал Вилкул на странице в Фейсбуке.

По его словам, женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта.

Позже пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации подтвердила, что в области установлен еще один случай коронавируса - житель Кривого Рога.

"Лабораторные исследования показали - еще один житель области заболел COVID-19. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо", - отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

В ОГА добавили, что сейчас устанавливают всех лиц, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

Таким образом, в Днепропетровской области установлено три случая COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В Днепропетровской области было подтверждено 2 случая.