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20:21 25.03.2020

Лечащийся от коронавируса князь Монако испытывал "слабые симптомы" и поначалу думал, что подхватил насморк

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Лечащийся от коронавируса князь Монако испытывал "слабые симптомы" и поначалу думал, что подхватил насморк

Князь Монако Альбер II, у которого ранее диагностировали заражение новым типом коронавируса, рассказал, что болезнь началась у него с обычного насморка.

"Я не терял ощущения вкуса или запаха (один из возможных симптомов заражения коронавирусом - ИФ). Сначала было похоже, что начинается насморк. Кашель не начался сразу. После уже немного поднялась температура, но это все довольно слабые симптомы", - сказал князь Монако в интервью радиостанции "РТЛ Франс".

По его словам, первые симптомы у него стали проявляться 15 марта, но получил он результаты анализа на предмет заражения коронавирусом только спустя два дня.

Он добавил, что в Монако меры для борьбы с распространением коронавируса были приняты в то же время, что и во Франции.

"Мы не можем делать меньше, чем соседние страны", - сказал он.

Князь Монако также указал, что поддержал инициативу введения комендантского часа с 22:00 вечера среды.

19 марта стало известно, что у Альбера II подтверждено заражение коронавирусом. Князь находится на карантине в своем дворце и продолжает там работать. Альбер II стал первым главой государства, заразившимся новым вирусом.

Теги: #коронавирус #монако #князь
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