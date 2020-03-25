В Сумской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"По состоянию на 25 марта 2020 года в Сумской области зафиксирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в городе Сумы. Человек находится в специализированном медицинском учреждении, изолирован и получает помощь в соответствии с протоколом лечения COVID-19", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что уже определены все контактные лица пациента, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором.

Кроме того в ОГА подчеркнули, что об окончательном диагнозе у жителя Конотопского района, экспресс-тест на COVID-19 которого дал положительный результат, говорить пока рано.

"Подчеркиваем, что это - результат экспресс-теста, который является предварительным. В данном случае можно говорить о подозрении на коронавирус. Медиками взятые повторные анализы от указанного лица, которые направлены в Сумской областной лабораторный центр. В случае получения положительного результата в Сумах анализы будут направлены в Киев для окончательного подтверждения диагноза COVID-19", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Конотопа Артем Семенихин ранее сообщил о том, что в г.Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казацкое Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал мэр на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат. Также взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в г.Сумы.