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20:09 25.03.2020

Случаев мародерства в Киеве нет - Кличко

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Случаев мародерства в Киеве нет - Кличко

В Киеве по состоянию на среду, 25 марта, случаев мародерства не зафиксировано, заявляет столичный городской голова Виталий Кличко.

"Случаев мародерства нет на сегодняшний день, и мы делаем все превентивно для того, чтобы их не было", - сказал Кличко в среду в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что связывает заявление начальника полиции города Киева Андрея Крищенко о необходимости введения в столице комендантского часа с желанием правоохранителей в любых обстоятельствах обеспечить порядок на улицах.

Теги: #кличко #мародерство
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