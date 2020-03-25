Случаев мародерства в Киеве нет - Кличко

В Киеве по состоянию на среду, 25 марта, случаев мародерства не зафиксировано, заявляет столичный городской голова Виталий Кличко.

"Случаев мародерства нет на сегодняшний день, и мы делаем все превентивно для того, чтобы их не было", - сказал Кличко в среду в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что связывает заявление начальника полиции города Киева Андрея Крищенко о необходимости введения в столице комендантского часа с желанием правоохранителей в любых обстоятельствах обеспечить порядок на улицах.