Глава МВД Украины: есть понимание руководитель церквей не проводить массовые обряды на Пасху

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что руководители церквей относятся с пониманием к ограничительным мерам по недопущению распространения коронавируса в стране, в то время как часть верующих придерживается другого мнения.

"Мы обращались ко всем церквям, чтобы каждая приняла соответствующее решение не допускать массовых собраний верующих, отложить обряды, проводить их онлайн. Все руководители церквей относятся с пониманием", - сказал Аваков в среду в комментарии журналистам, в том числе говоря о предстоящем праздновании Пасхи.

При этом он добавил: "Вместе с тем, часть верующих находится в другом состоянии".