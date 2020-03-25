Совет ЕС принял решения, позволяющие начать переговоры о вступлении в союз с Албанией и Северной Македонией

Совет Европейского союза принял в среду решения, позволяющие начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Решения по каждой из этих стран приняты с формулировкой "в свете прогресса, достигнутого в реформах, и выполнения условий, установленных Советом (ЕС) единогласно в июне 2018 года".

На сайте Совета ЕС опубликованы принятие по письменной процедуре выводы (постановление) "относительно политики расширения ЕС и процесса стабилизации и ассоциации ЕС - Западные Балканы - Албания и Республика Северная Македония", а также два соответствующих сопроводительных заявления. Отдельное заявление сделала Еврокомиссия.

Первые межправительственные конференции с каждой из двух стран, открывающие процессы переговоров с ними, должны быть созваны "как можно скорее после принятия Советом (ЕС) рамок для переговоров", сообщается в постановлении.