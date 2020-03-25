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20:00 25.03.2020

ЕС поддерживает призыв генсека ООН о повсеместном прекращении огня в мире ради борьбы против Covid-19

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ЕС поддерживает призыв генсека ООН о повсеместном прекращении огня в мире ради борьбы против Covid-19

Евросоюз полностью поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному глобальному прекращению боевых действий, чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель беседовал со специальным представителем генерального секретаря ООН по Сирии (Гейром - ИФ) Педерсеном. Они обсудили заявление господина Гутерриша и призыв спецпредставителя к прекращению военных действий (в Сирии в связи с коронавирусом - ИФ)", - сказал пресс-секретарь в среду в ходе видеобрифинга в Брюсселе.

По его словам, ЕС "подписывается под этими призывами к прекращению огня", так как сейчас борьба должна вестись против коронавируса, а не друг против друга. Представитель Борреля отметил, что ЕС активно выступает за прекращение огня во всех ведущихся конфликтах.

Он выразил надежду, что удастся достичь позитивного результата в Сирии, где в районе Идлиба беженцы и перемещенные лица блокированы, в то время как риск эпидемии огромен, а ЕС не можем получить доступа туда, чтобы доставить помощь.

Стано объяснил, что Боррель и Педерсен, в частности, обсуждали возможности потенциальной помощи Евросоюза Сирии. И одним из вкладов ЕС станет, например, запланированная на конец июня очередная международная конференция по помощи Сирии.

"Это очень конкретное воплощение того, как мы участвуем в международных усилиях, чтобы положить конец конфликту, военным действиям", - отметил представитель Борреля.

Он также сообщил, что на минувшей неделе в Ливии ЕС вместе с международными партнерами предпринял демарш в отношении противоборствующих сторон, призывая их положить конец боевым действиям, и, как считают в Брюсселе, "есть некоторые признаки успокоения".

Другой пример, продолжил пресс-секретарь, - это "сильный призыв", адресованный утром в среду "России и группам, которые контролируют восточную часть Украины".

"Представители ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста встречаются с трудностями доступа в зоны, неконтролируемые правительством (Украины - ИФ). Это недопустимо. Доступ должен быть гарантирован, чтобы, во-первых, способствовать деэскалации в соответствии с минскими договоренностями, но также, чтобы помочь людям, оказавшимся блокированными между противостоящими сторонами", - сказал Стано.

Он подытожил: "Чрезвычайно необходимо, чтобы в мировом масштабе были остановлены военные действия, противостояния. Нужно заниматься предупреждением распространения коронавируса. Нужно работать совместно и воспользоваться возможностью (прекращения огня - ИФ), чтобы бороться против распространения коронавируса повсюду в мире".

Теги: #ес #сирия #коронавирус
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