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19:54 25.03.2020

Аваков: Комендантский час в Украине пока не нужен

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Аваков: Комендантский час в Украине пока не нужен

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в настоящее время принятых мер по недопущению распространения коронавируса в стране достаточно, а комендантский час возможен впоследствии, и лишь при определенных обстоятельствах.

"Комендансткий час. Думаю, эта та мера, которая нам сейчас не нужна. Это та мера, к которой мы, возможно, будем прибегать, когда этого потребуют обстоятельства", - сказал Аваков в среду в комментарии журналистам.

Он отметил в этом контексте: "Если мы сейчас будем придерживаться карантина, то, может, сумеем справиться с этой ситуацией".

Теги: #комендантский_час #украина
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