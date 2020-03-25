В МВД ожидают от АМКУ начала расследования по фактам необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ожидает от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начала расследования по фактам необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков.

"Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи составляющие основу продуктовой корзины простых Украинцев", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке в среду.

Замминистра подчеркнул, что в Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара, для того чтобы на несколько месяцев обеспечивать пропитание украинцев.

"Ожидаю начала антимонопольных расследований АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков. Публикую аналитику по завышению цен для того чтоб СМИ и общество могло контролировать ход и результаты расследования",- добавил Геращенко.