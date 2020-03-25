В Италии за сутки умерли более 680 пациентов с коронавирусом

В Италии за сутки скончались 683 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 7 503 человек, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на данные департамента гражданской обороны страны.

Число заболевших в среду увеличилось на 3 491, в настоящее время в Италии коронавирусом болеет 57 521 пациент. Число новых зарегистрированных случаев коронавируса в Италии снижается четвертый день подряд.

В общей сложности с момента появления этой инфекции в Италии положительный анализ на коронавирус сдали более 74 тыс. человек.

Выздоровели, по состоянию на среду, 9 362 человека, на 1 036 человек больше, чем днем ранее.