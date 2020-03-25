В Черновицкой области подтвердили еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией

В Черновицкой области подтверждены еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел анализы 32 образов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новые случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Из 4 человек, которые инфицированы, один вернулся из Италии, а тарое контактирвоали с ранее инфицированными", - сказал Осадчук в видеообращении, опубликованном на странице ОГА в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что двое заболевших из села Коленковцы, один из Лужан и один человек – из г.Черновцы.

"Таким образом, общее количество выявленных случаев инфицирования составляет в области 42 человека", - добавил Осадчук.