События

19:19 25.03.2020

Аваков – украинцам: Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей

2 мин читать
Аваков – украинцам: Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает украинцев, которые еще не вернулись на Родину, либо прибыть в страну в течение двух дней, либо оставаться за рубежом, так как в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.

"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами",- сказал глава МВД в среду в комментарии журналистам.

Он сообщил: "Думаю, в пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям огласит все детали".

Министр подчеркнул, что при этом конституционные права гражданина Украины никто не отменял.

"Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда", - заверил Аваков.

По его словам, речь идет о том, что к подобного рода вещам необходимо относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, которые живут в Украине.

"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (решения о закрытии авиасообщения - ИФ), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", - призвал министр.

Он подчеркнул важность контроля передвижения и состояния здоровья людей, которые вернулись из-за границы, так как у многих вернувшихся из-за рубежа подтверждено инфицирование коронавирусом. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.

"Каждый прилетевший должен быть на самоизоляции или в обсервации. Каждый из них подписывает обязательство находиться на самоизоляции. Эти адреса передаются Национальной полиции, и Нацполция контролирует", - отметил Аваков.

Теги: #украинцы #мир #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 25.03.2020
Глава МВД Украины: есть понимание руководитель церквей не проводить массовые обряды на Пасху

Глава МВД Украины: есть понимание руководитель церквей не проводить массовые обряды на Пасху

19:50 25.03.2020
Режим чрезвычайной ситуации в Украине не ограничивает конституционные права граждан

Режим чрезвычайной ситуации в Украине не ограничивает конституционные права граждан

18:56 25.03.2020
Двое украинцев инфицированы коронавирусом в Польше - посол

Двое украинцев инфицированы коронавирусом в Польше - посол

12:41 25.03.2020
Около 800 украинцев изъявили желание вернуться на Родину спецпоездом Москва-Киев - МИД Украины

Около 800 украинцев изъявили желание вернуться на Родину спецпоездом Москва-Киев - МИД Украины

03:24 25.03.2020
Число жертв коронавируса в мире достигло 17,7 тыс. человек, число инфицированных превысило 385 тыс. – газета

Число жертв коронавируса в мире достигло 17,7 тыс. человек, число инфицированных превысило 385 тыс. – газета

20:28 24.03.2020
В Украине нет необходимости вводить ЧП, считает Аваков

В Украине нет необходимости вводить ЧП, считает Аваков

07:41 24.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

20:45 23.03.2020
Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

19:34 23.03.2020
Большинство украинцев уже вернулись на родину, еще 20 тыс. ожидают такой возможности

Большинство украинцев уже вернулись на родину, еще 20 тыс. ожидают такой возможности

13:52 23.03.2020
Более 70 тыс. граждан вернулись в Украину - МИД Украины

Более 70 тыс. граждан вернулись в Украину - МИД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

Случаев мародерства в Киеве нет - Кличко

Аваков: Комендантский час в Украине пока не нужен

Режим чрезвычайной ситуации в Украине не ограничивает конституционные права граждан

По решению врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию людей с подтвержденным коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Второй по загруженности аэропорт Франции на время закроется из-за коронавируса и для экономии

Внеочередное заседание Рады, вероятнее всего, состоится в субботу - зампред фракции "Слуга народа" Кравчук

Полиция будет сопровождать медиков при транспортировке инфицированных коронавирусом и вместе в Нацгвардией охранять медучрежения – Клименко

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

В США число инфицированных коронавирусом превысило 60 тысяч, умерло более 800 человек

В Луганской области введен режим чрезвычайной ситуации

В Кривом Роге первый случай заболевания COVID-19

Лечащийся от коронавируса князь Монако испытывал "слабые симптомы" и поначалу думал, что подхватил насморк

Рябошапка: подозрение ГБР Порошенко - юридический "треш", но Венедиктова может его подписать

В Сумской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА