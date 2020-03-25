Аваков – украинцам: Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает украинцев, которые еще не вернулись на Родину, либо прибыть в страну в течение двух дней, либо оставаться за рубежом, так как в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.

"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами",- сказал глава МВД в среду в комментарии журналистам.

Он сообщил: "Думаю, в пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям огласит все детали".

Министр подчеркнул, что при этом конституционные права гражданина Украины никто не отменял.

"Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда", - заверил Аваков.

По его словам, речь идет о том, что к подобного рода вещам необходимо относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, которые живут в Украине.

"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (решения о закрытии авиасообщения - ИФ), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", - призвал министр.

Он подчеркнул важность контроля передвижения и состояния здоровья людей, которые вернулись из-за границы, так как у многих вернувшихся из-за рубежа подтверждено инфицирование коронавирусом. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.

"Каждый прилетевший должен быть на самоизоляции или в обсервации. Каждый из них подписывает обязательство находиться на самоизоляции. Эти адреса передаются Национальной полиции, и Нацполция контролирует", - отметил Аваков.