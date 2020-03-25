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19:20 25.03.2020

Коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании

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Коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании

Анализы вице-премьера Испании Кармен Кальво показали положительный результат на коронавирус, сообщает в среду газета "Паис".

"У вице-премьера дал положительный результат последний тест, проведенный во вторник", - заявили в пресс-службе испанского правительства.

Кальво с воскресенья находится в одной из больниц Мадрида, где проходит лечение от респираторной инфекции.

Ранее коронавирус выявляли и у других испанских политиков, например, у главы правительства Каталонии Кима Торры, а также у главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Испания занимает четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом и второе место по числу умерших после Италии. В Испании заразились более 47 тыс. человек, умерли порядка 3,5 тыс.

Теги: #испания #коронавирус #вице_премьер
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