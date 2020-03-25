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19:16 25.03.2020

Зеленский поддерживает инициативу проведения в 2021 году в Швейцарии 5-й Международной конференции по реформам в Украине

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Зеленский поддерживает инициативу проведения в 2021 году в Швейцарии 5-й Международной конференции по реформам в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой приветствовал и поддержал инициативу о проведении 5-й юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарии.

"Была также выражена надежда на осуществление государственного визита Федерального президента Швейцарии в Украину после стабилизации эпидемической ситуации в мире", - сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду.

Теги: #швейцария #зеленский #конференция
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