Зеленский поддерживает инициативу проведения в 2021 году в Швейцарии 5-й Международной конференции по реформам в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой приветствовал и поддержал инициативу о проведении 5-й юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарии.

"Была также выражена надежда на осуществление государственного визита Федерального президента Швейцарии в Украину после стабилизации эпидемической ситуации в мире", - сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду.