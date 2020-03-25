Зеленский обсудил с президентом Швейцарии поддержку инициативы украинских и швейцарских компаний по налаживанию в Украине производства аппаратов ИВЛ

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга в телефонном разговоре подчеркнули важность международной координации усилий по борьбе с коронавирусом и предотвращению негативных последствий его распространения, необходимость предоставления социальной помощи населению и поддержки национальных экономик.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, Зеленский высоко оценил принятые швейцарской стороной шаги для обеспечения возможностей эвакуации граждан Украины и Швейцарии, которые пожелали вернуться домой.

Зеленский выразил личную благодарность Зоммаруге за подготовку гуманитарного груза для нужд больниц на востоке Украины, которая происходит в условиях крайне сложной эпидемической ситуации в Швейцарии.

"Стороны также обсудили возможности поддержки инициативы украинских и швейцарских компаний по быстрому налаживанию в Украине производства аппаратов искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.