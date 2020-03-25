В Еврогруппе считают способными страны ЕС скоординировано принять вызов пандемии

Пандемия COVID-19 и срочные меры ее по сдерживанию будут иметь далеко идущие последствия для экономики ЕС, но есть обнадеживающие признаки способности союза скоординировано принять вызов, считает председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

"Конкретные шаги, которые мы уже сделали после видеоконференции Еврогруппы 16 марта, представляют собой обнадеживающие признаки способности государств-членов скоординированным образом принять вызов", - говорится в его письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю по итогам состоявшейся накануне видеоконференции Еврогруппы.

Сентену отмечает, что принятая Евросоюзом стратегия включает "дополнительные дискреционные стимулы и скоординированные действия".

Совокупный объем дискреционных фискальных мер государств-членов увеличился в два раза и составил почти 2% ВВП Еврозоны, в то время как схемы поддержки ликвидности для фирм и работников были увеличены до более чем 13% ВВП Еврозоны по сравнению с 10%.

Еврогруппа приветствовала меры, принятые в последние дни Еврокомиссией, такие как временное отступление от Пакта роста и стабильности, которое "даст национальным бюджетам свободу действий для поддержки здравоохранения и гражданской защиты", и временную систему госпомощи для государственной поддержки компаний.

Сейчас ведется ускоренная законодательная работа по реализации предложенной Еврокомиссией Инвестиционной инициативы Corona Response. Они позволит мобилизовать 37 млрд евро для неотложных проектов государств-членов ЕС.

Министры в целом согласились, что значительные ресурсы Европейского механизма стабилизации (ESM) должны способствовать скоординированному реагированию стран союза на пандемию.

В видеоконференции приняли участие министры финансов стран еврозоны и не входящих в нее членов ЕС.