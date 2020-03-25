ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве, сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, по согласованию с Офисом генерального прокурора, 25 марта 2020 года сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве", - сказано в сообщении.

Так, экс-правоохранитель подозревается в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ст.340 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что экс-начальник подразделения милиции с целью выполнения преступного приказа организовал и обеспечил незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан 30 ноября 2013 года.

"В результате этого бойцы полка "Беркут" и военнослужащие ВВ МВД Украины вытеснили с Майдана Независимости около 300 участников собрания", - добавили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.