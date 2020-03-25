В РФ признали первые две смерти от Covid-19 в Москве

Двое пациентов 88-ми и 73-х лет с коронавирусной инфекцией и пневмонией умерли в столице, сообщает оперативный штаб Москвы.

"Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном вечером в среду.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в России по состоянию на утро среды не было ни одного летального случая от коронавирусной инфекции Covid-19. Ранее отсутствие смертей констатировалось и в сообщениях федерального оперативного штаба.

На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой тест на коронавирус был положительным. Вместе с тем, московские власти позже отметили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистое заболевание и оторвавшийся тромб.

Таким образом, два подтвержденных летальных исхода в Москве могут быть первыми официальными случаями смерти от Covid-19 в России.

Всего в РФ по состоянию на среду зарегистрировано 658 официально подтвержденных диагнозов Covid-19.

Президент РФ Путин подписал указ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно указу, распространенному пресс-службой, устанавливаются нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы.

Согласно указу, он не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Путин своим указом также перенос дату общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.