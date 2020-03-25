Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Незаконные вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено 5 обстрелов, а именно: рядом с н.п. Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Пески.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку н.п. Орехово и рядом с Крымским.

"Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении

На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.