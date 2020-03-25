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18:37 25.03.2020

Зеленский: мы готовим проект "Пасха дома"

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Зеленский: мы готовим проект "Пасха дома"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проекта "Пасха дома", который позволит отпраздновать Пасху без посещения церквей, что было обсуждено с главами украинских церквей.

Как сообщает пресс-служба президента, на селекторном совещании в среду с мэрами крупных городов и главами ОГА он рассказал, что пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - отметил президент.

По его словам, руководители церквей понимают, что богослужения можно проводить онлайн, в режиме видеоконференции. "Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - указал Зеленский.

На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей о включении их представителей при необходимости в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Теги: #коронавирус #зеленский #пасха
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