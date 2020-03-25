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18:35 25.03.2020

В Тернопольской области количество заболевших коронавирусом возросло до 8

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В Тернопольской области подтверждены 8 случаев инфицирования Сovid-19, сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом на странице в Фейсбуке.

"По состоянию на 18 часов 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтвердили 8 случаев COVID-19. Заболело еще двое жителей Монастырского района, житель села Швейков, которому 62 года, и житель Монастырска, которому 63 года", - сказано в сообщении.

Ранее в Тернополе был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у мужчины, вернувшегося из-за границы.

Всего по состоянию на 8:00 25 марта в Тернопольской области были подтверждены 6 случаев заражения - 4 случая у жителей Монастыриского района и один случай у жителя города Залищики.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область
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