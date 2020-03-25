На днях Украина получит еще 200 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Кореи, а потом будут и собственного производства – замглавы ОП

В ближайшие дни в Украину прибудет еще 100 тыс. для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) из Китая и 100 тыс. таких же тестов из Кореи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом – военным самолетом из Китая было доставлено 50 тыс. ПЦР-тестов. Завтра (26 марта – ИФ) будет загружаться новый борт, на котором прибудет 100 тыс. тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тыс. таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тыс. ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - цитирует его пресс-служба Офиса президента в среду.

Тимошенко рассказал, что зафрахтован грузовой самолет казахской компании, что обойдется Украине дешевле, чем полеты большого военного Ил-76. "Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас склад в Китае загружен на три полета", - пояснил он.

Замглавы Офиса Зеленского сообщил, что очередным рейсом в Украину должно быть доставлено 280 тыс. респираторов, 30 тыс. защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек. "Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов - они будут делать минимум по две тысячи костюмов в день. С нашей стороны мы обращаемся ко всем производителям, которые могут производить медицинские средства защиты - маски, костюмы, перчатки, - с просьбой максимально быстро запускать это производство и поставлять в аптечные сети или медучреждения", - призвал он.

Кроме того, по словам Тимошенко, уже началось производство отечественных тестов для проведения ПЦР, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней, а пока Украина будет обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.

"То есть на первом этапе у нас будет около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки", - отметил он.

Замглавы ОП подчеркнул, что сейчас все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.

"По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории с ПЦР-диагностикой. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований", - указал он.

Кроме того, Тимошенко напомнил, что в Украину первым рейсом из Китая доставлены 250 тыс. экспресс-тестов для быстрой диагностики, которые позволяют быстро понять, стоит ли человеку проходить более глубокое тестирование в лаборатории с использованием метода ПЦР. Экспресс-тесты уже поступили медикам и в Госпогранслужбу и сегодня покрывают их потребность.