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18:22 25.03.2020

Киевская область получила первую партию средств индивидуальной защиты для медиков - и.о. руководителя ОГА

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Киевская область получила первую партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников, в которую входят одноразовые комбинезоны и маски высокого уровня защиты, что покрывает первоочередные потребности в таких средствах, заявил исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Сообщаю, что вчера Киевщина получила первую партию средств индивидуальной защиты для медиков: это одноразовые комбинезоны и маски высокого уровня защиты. Их количество закрывает все первоочерёдные потребности области", - сказал Володин в среду на брифинге.

По словам и.о. руководителя Киевской ОГА область получила 350 единиц одноразовых комбинезонов, 3360 масок высокого уровня защиты, 5,9тыс. экспресс-тестов. Володин также отметил, что лабораторный центр Киевской области получил тесты полимеразной цепной реакции.

"Все комбинезоны и маски уже переданы экстренной медицине: в городские, районные инфекционные отделения учреждений здравоохранения. Это только первая партия груза, который мы ожидаем из Китая. Дополнительные поставки должны произойти до конца этой недели", - добавил он.

Теги: #киевская_область #коронавирус
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