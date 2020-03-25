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18:00 25.03.2020

В Египте начали санобработку пирамид Гизы из-за коронавируса

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В Египте начали санобработку пирамид Гизы из-за коронавируса

Санитарные службы в среду приступили к дезинфекции комплекса пирамид в Гизе в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса, сообщают арабские СМИ.

Сотрудники служб обработали деревянные дорожки, ведущие к пирамидам, а также кассы и туристический центр на входе в комплекс. Ожидается, что сами пирамиды будут обработаны позже особым деликатным образом группой специалистов.

Все работы, связанные с санитарной обработкой пирамид, проводятся под руководством министерства по делам древностей Египта.

Комплекс пирамид в Гизе ранее был закрыт для посетителей, наряду с другими египетскими музеями и археологическими памятниками искусства из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Египте выявлено около 440 случаев заболевания коронавирусом, 21 человек скончался.

В комплекс пирамид в Гизе входит пирамида Хеопса, которая считается единственным оставшимся сооружением из семи чудес света древнего мира. Эти пирамиды являются одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире.

Теги: #пирамиды #египет #коронавирус
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