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17:05 25.03.2020

В Винницкой области зафиксирован первый случай коронавируса – ОГА

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В Винницкой области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Владислав Скальский на брифинге в среду.

"Ситуация по Винницкой области следующая: по состоянию на 14:00 25 марта на территории Винницкой области зарегистрированы 27 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая из них лабораторно не были подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз был подтвержден лабораторно нашим областным лабораторным центром", - заявил глава ОГА.

Теги: #винницкая_область #коронавирус
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