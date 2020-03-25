В Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 34 - Кличко

В Киеве подтверждено еще три случая инфицирования коронавирусом COVID-19 и, таким образом, всего в области уже 34 случая заражения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек", - написал Кличко в Facebook.

Кличко отметил, что все трое киевлян, у которых подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31, 36 и 67 лет.

"Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - добавил мэр.