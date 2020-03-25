События

16:18 25.03.2020

Прокуратура Крыма предоставит правовую оценку указу Путина, который запрещает украинцам владеть землей на оккупированном полуострове

1 мин читать
Прокуратура Крыма предоставит правовую оценку указу Путина, который запрещает украинцам владеть землей на оккупированном полуострове

Прокуратура Автономной республики Крым проведет правовую оценку указа президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства не могут владеть земельными участками на территории оккупированного полуострова.

Оценка будет проведена в рамках начатого ранее уголовного производства по фактам присвоения государственной и частной собственности, в том числе земельных участков, на временно оккупированной территории полуострова, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Присвоение РФ государственной собственности Украины и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и Дополнительного ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также военным преступлением согласно Римским статутом Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV)", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым

Теги: #рф #крым #земля #прокуратура #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 25.03.2020
Харьковский апелляционный суд подтвердил правомерность возвращения в прокуратуру обвинительного акта по делу главы района Харькова

Харьковский апелляционный суд подтвердил правомерность возвращения в прокуратуру обвинительного акта по делу главы района Харькова

12:41 25.03.2020
Около 800 украинцев изъявили желание вернуться на Родину спецпоездом Москва-Киев - МИД Украины

Около 800 украинцев изъявили желание вернуться на Родину спецпоездом Москва-Киев - МИД Украины

21:08 24.03.2020
Нардеп Безгин просит правительство срочно отреагировать на введенный РФ запрет для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму

Нардеп Безгин просит правительство срочно отреагировать на введенный РФ запрет для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму

11:40 24.03.2020
РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

11:32 24.03.2020
В Донецкой области депутатам местного совета сообщили о подозрении за попытку организовать "референдум" о признании "ДНР"

В Донецкой области депутатам местного совета сообщили о подозрении за попытку организовать "референдум" о признании "ДНР"

11:29 24.03.2020
Дело о возможной причастности киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию открыла прокуратура

Дело о возможной причастности киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию открыла прокуратура

11:17 24.03.2020
Открытие оккупационными властями Крыма дела против Чубарова незаконно и не будет иметь юридических последствий – украинский омбудсмен

Открытие оккупационными властями Крыма дела против Чубарова незаконно и не будет иметь юридических последствий – украинский омбудсмен

11:16 24.03.2020
Российские, а не европейские незаконные мигранты создают для Беларуси проблемы, заявляют в МИД республики

Российские, а не европейские незаконные мигранты создают для Беларуси проблемы, заявляют в МИД республики

20:19 23.03.2020
Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения ее агрессии против Украины – Кулеба

Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения ее агрессии против Украины – Кулеба

14:35 23.03.2020
Киев требует от РФ обследовать незаконно удерживаемого украинца Мустафаева в связи с симптомами, указывающими на Covid-19

Киев требует от РФ обследовать незаконно удерживаемого украинца Мустафаева в связи с симптомами, указывающими на Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 34 - Кличко

Печерский райсуд обязал ПриватБанк выплатить более $200 млн шести оффшорам Суркисов, банк оспорит – СМИ

В Запорожской области уже пять заболевших Covid-19 –глава обладминистрации

Экс-глава МИД Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Старицкого

Кабмин усилил ограничительные меры для предотвращения распространения COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Винницкой области зафиксирован первый случай коронавируса – ОГА

ООН запускает план на $2 млрд для борьбы с коронавирусом в беднейших странах

В Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 34 - Кличко

Печерский райсуд обязал ПриватБанк выплатить более $200 млн шести оффшорам Суркисов, банк оспорит – СМИ

Шмыгаль поручил обеспечить возможность проведения дистанционных заседаний Кабмина

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Полиция разоблачила злоумышленников, расхитивших более 9 млн грн на махинациях со строительством футбольных полей в Киеве

Коронавирус подтвержден у жителя Одесской области, 14 марта покинувшего инфекционную больницу – глава обладминистрации

В Запорожской области уже пять заболевших Covid-19 –глава обладминистрации

Экс-глава МИД Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Старицкого

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА