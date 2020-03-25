Прокуратура Крыма предоставит правовую оценку указу Путина, который запрещает украинцам владеть землей на оккупированном полуострове
Прокуратура Автономной республики Крым проведет правовую оценку указа президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства не могут владеть земельными участками на территории оккупированного полуострова.
Оценка будет проведена в рамках начатого ранее уголовного производства по фактам присвоения государственной и частной собственности, в том числе земельных участков, на временно оккупированной территории полуострова, сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Присвоение РФ государственной собственности Украины и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и Дополнительного ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также военным преступлением согласно Римским статутом Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV)", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, 20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым