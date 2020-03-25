Шмыгаль поручил обеспечить возможность проведения дистанционных заседаний Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать и ввести возможность дистанционного проведения заседаний украинского правительства на случай обострения ситуации с эпидемией коронавируса.

"Озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы в режиме дистанционных заседаний правительства для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу так, как мы и все предприятия предложили по возможности перевести на дистанционную работу. Также и по заседанию правительства должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, этот вопрос касается секретариата правительства и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин внес изменения в регламент своей работы и разрешил дистанционное участие членов Кабмина и проведение правительственных заседаний в онлайн-режиме.