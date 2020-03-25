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15:15 25.03.2020

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

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Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

"Инна Михайловна умерла", - сказала Бондарчук.

Она уточнила, что решение о времени и месте прощания еще не принято.

Инна Макарова - советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет ВГИК. Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия". Была замужем за народным артистом СССР, актёром и кинорежиссёром Сергеем Бондарчуком.

Теги: #ссср #артистка #кончина
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Интерфакс-Украина
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