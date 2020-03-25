Полиция разоблачила злоумышленников, расхитивших более 9 млн грн на махинациях со строительством футбольных полей в Киеве

Правоохранители в Киеве разоблачили схему финансовых махинаций при строительстве футбольных полей, бюджету страны и Киева причине ущерб на сумму более 9 млн грн, сообщает Нацполиция.

«Следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием», - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Нацполиции.

В частности, следователи установили, что закупка искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия, что причинило ущерб в сумме 9,4 млн грн.

По информации Нацполиции, что стоимость искусственного покрытия для футбольных полей была умышленно завышена на 30%.

«По факту завладения бюджетными средствами сообщено о подозрении руководителю предприятия - производителя искусственного покрытия для футбольных полей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех соучастников преступной схемы,» – отмечается в сообщении.

Нацполиция информирует, что следственные действия проводятся по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог).