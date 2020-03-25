Коронавирус подтвержден у жителя Одесской области, 14 марта покинувшего инфекционную больницу – глава обладминистрации

У жителя Одесской области, который 14 марта ушел из инфекционной городской больницы и подписал документ о самоизоляции, подтвердилось подозрение острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций.

"По данным Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, у нас есть подтверждение подозрения коронавирусной инфекции у жителя Одесской области", - написал Куций в среду на своей странице в Фейсбуке .

По словам главы облгосадминистрации, заболевший – мужчина 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе и недавно прибыл из США. При выявлении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу. "Согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса Covid-19", - проинформировал Куций.

Глава обладминистрации также сообщил, что еще 14 марта 2020 года пациент самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в течении 14 дней. "Сейчас с мужчиной общается полиция на предмет подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц", - написал Куций.