В Запорожской области уже пять заболевших Covid-19 –глава обладминистрации

В Запорожской области уже пять официально подтвержденных случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, заявляет глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок.

"В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент из Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков", - сообщил Туринок в среду в Фейсбуке.