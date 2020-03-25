В Полтавской области нет случаев заражения коронавирусом, 1286 человек на самоизоляции – глава обладминистрации

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе пока нет официально подтвержденных случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, но сотни людей находятся на самоизоляции.

"В настоящее время на Полтавщине не зафиксировано ни одного официально подтвержденного случая заболевания коронавирусом. На самоизоляции сейчас находятся 1286 человек. То есть мы понимаем и видим с вами, как эта цифра постепенно, очень активно увеличивается. Это те люди, которые возвращаются, преимущественно, из-за границы", - сказал Синегубов на брифинге в среду.

Он призвал приезжающих из-за границы людей находиться на самоизоляции и не нарушать требования карантина.

Глава обладминистрации отметил, что область получила около 5 тыс. экспресс-тестов и 2 тыс. тестов систем ПЦР, дополнительные маски и специальную одежду для врачей.

"Сейчас мы работаем над тем, что мы могли самостоятельно проводить эти тесты, и не отправлять их в Киев", - указал он.