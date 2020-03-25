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14:03 25.03.2020

Кабмин намерен полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу – премьер

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Кабмин намерен полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу – премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы с 28 марта.

"Отдельно, до конца дня пятницы, мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", - сказал он в ходе заседания Кабмина.

Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел, МВД и Мининфраструктуры в срочном порядке отработать соответствующее решение по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения и вынести на внеочередное заседание Кабмина.

"При необходимости вынести его на рассмотрение Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и по процедуре, чтобы там не было никаких коллизий, нарушений прав граждан", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что первоочередная задача правительства – обеспечить безопасность граждан Украины.

Как сообщалось, Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 24 апреля.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #граница #кабмин
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