Кличко: надо штрафовать тех, у кого ума не хватает не подвергать опасности себя и окружающих

Мэр Киева Виталий Кличко призывает правоохранительные и контролирующие органы привлекать к ответственности нарушителей ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса, чтобы те хотя бы таким образом понимали степень собственной ответственности.

"Я обращаюсь к МВД, контролирующим органам тщательно выявлять нарушителей (ограничительных мер – ИФ), составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то не хватает ума и сознательности, - пусть понимают таким образом и не подвергают опасности себя и людей вокруг", - сказал Кличко в среду в ходе онлайн-брифинга.