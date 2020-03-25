Мэр Киева: 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, 21 – в больницах

Из 31 киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус 10 находятся на лечении дома, еще 21 – в больницах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера вечером получили… еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое – киевляне, мужчине. Двое из них лечатся дома, на самоизоляции, один – 5-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу", - рассказал мэр.

Всего, по словам Кличко, 20 человек проходят лечение в Александровской больнице, еще один – в городской больнице №4

Мэр добавил, что 10 человек находится на лечении на дому.

Также Кличко сообщил, что в настоящее время Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины проверяет по подтверждение коронавируса более 30 образцов.

"На сегодняшний день в Киеве протестировано 1355 киевлян экспресс-тестами и лабораторными исследованиями", - добавил Кличко.

Мэр в очередной раз призвал киевлян соблюдать ограничительные меры и максимально сократить контакты, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса в столице.