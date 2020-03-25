Киев создает платформу для борьбы с коронавирусом на базе Ассоциации городов Украины - Кличко

Киев создает платформу для оперативного обмена опытом и лучшими практиками в борьбе с коронавирусом между местными властями на базе Ассоциации городов Украины, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что на базе Ассоциации городов Украины мы создаем платформу для оперативного обмена опытом и лучшими практиками, которые отрабатывают сегодня города в ситуации пандемии. Потому что сегодня основная нагрузка в борьбе с распространением вируса ложится именно на лидеров громад - на мэров украинских городов", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Ассоциация городов готовит и оперативно предоставит всем мэрам рекомендательные материалы - как действовать в отдельных ситуациях, эффективно вводить ограничительные меры, коммуницировать с обществом для преодоления пандемии", - добавил Кличко.