Кличко допустил, что метро в Киеве может не заработать и после 3 апреля

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса ограничительные меры в отношении работы метро и общественного транспорта Киева могут быть продлены, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Предварительно метро закрыли до 3 апреля. Но в случае ухудшения ситуации эту дату могут перенести",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Кроме того, мэр отметил, что в школах и других заведениях образования отключено отопление. "Власти отключили отопление в заведениях образования столицы, а сэкономленные средства направят на борьбу с коронавирусом", - сказал Кличко.

По его словам, во вторник в столице зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая коронавируса, двое из заболевших находятся на самоизоляции. В целом в столице 31 инфицированный - 21 госпитализирован (в том числе 20 в Александровскую больницу), остальные на самоизоляции. Протестировано 1355 киевлян, Киев ждет результаты еще около 30 образцов.