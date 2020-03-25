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12:43 25.03.2020

Кличко просит правительство обеспечить контроль за ценами на товары

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Кличко просит правительство обеспечить контроль за ценами на товары

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой обеспечить контроль за ценами на продукты питания и медикаменты.

"Я направил обращение в Кабмин – обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товар медицинского назначения и социально значимые товары", - сказал Кличко в видеообращении в среду.

Он напомнил, что согласно принятому парламентом закону у правительства есть такая компетенция. "Правительство должно предпринять все меры для недопущения в столице и в Украине поднятия цен на товары субъектами хозяйствования", - отметил мэр столицы.

По его словам, речь идет о следующем перечне продуктов питания: соль, сахар, мука, чай, масло сливочное и подсолнечное, гречка, рис, макаронные изделия, питьевая вода, консервы длительного хранения. Также контроль цен должен быть установлен на товары, которые пользуются наибольшим спросом у людей.

Мэр призвал МВД выявлять нарушителей карантина, составлять протоколы и штрафовать.

Теги: #киев #кличко #цены
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