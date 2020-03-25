Президент Южной Кореи намерен поделиться с мировыми лидерами собственным опытом в борьбе с COVID-19

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проинформирует мировых лидеров об эффективных мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19 в ходе телеконференции G20, сообщило в среду агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным собеседников агентства, Мун Чжэ Ин планирует поделиться с международным сообществом собственным опытом "эффективного реагирования" на вспышку нового коронавируса.

Отмечается, что в ходе телеконференции планируется обсудить способы укрепления международного сотрудничества в сфере здравоохранения и минимизации экономических последствий пандемии COVID-19.

Проведение саммита стран G20 ожидается в четверг в формате видеоконференции.

Открытие сессии по обсуждению ситуации с коронавирусом запланировано на 14:00 (киевское время).

Накануне Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с коронавирусом нового типа.

Общее число заболевших в Южной Корее превысило 9,1 тыс., скончались 126 человек с коронавирусом. Между тем, более 3,7 тыс. заболевших выздоровели.

Гражданам Южной Кореи настоятельно рекомендуется оставаться дома. Правительство также ограничивает религиозные собрания, спортивные мероприятия в закрытых помещениях и посещение развлекательных заведений.