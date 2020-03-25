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12:09 25.03.2020

В Запорожье в 14.00 введут чрезвычайную ситуацию – мэр

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В Запорожье в 14.00 введут чрезвычайную ситуацию – мэр

В Запорожье со среды вводится чрезвычайная ситуация для противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19, заявляет городской голова Владимир Буряк.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе", - написал Буряк в среду на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, в городе зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. "Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности, из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - сообщил мэр.

По словам городского головы, больницы Запорожья готовы к борьбе с коронавирусной инфекцией. "Напомню, сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов", - отметил Буряк.

Теги: #коронавирус #чп #запорожье
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