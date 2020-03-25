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11:33 25.03.2020

Первым заболевшим Covid-19 в Волынской области стала 7-летняя девочка, ее состояние удовлетворительное - обладминистрация

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Первым заболевшим Covid-19 в Волынской области стала 7-летняя девочка, ее состояние удовлетворительное - обладминистрация

Острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксировано у 7-летнего ребенка в Волынской области, это стал первый зафиксированный случай в регионе, сообщается на официальном сайте Волынской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, 23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре у ребенка была зафиксирована температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.

"Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на Covid-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр… 24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на Covid-19 у ребенка", - говорится в сообщении.

При этом к вечеру 23 марта температура тела девочки поднималась до 38,2, однако днем 24 марта ее состояние было уже удовлетворительным, температура утром - 36,7, вечером-36,7. 25 марта утром температура - 36,6, состояние ребенка удовлетворительное.

"Согласно стандартам медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы. По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция", - рассказали в обладминистрации.

Как сообщалось, у Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.

Теги: #волынская_область #ребенок #коронавирус
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