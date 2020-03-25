В Одесской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – глава ОГА

В Одесской области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Случай зарегистрировало Министерство здравоохранения. Сейчас мы ждем подтверждения анализа из лабораторного центра в Киеве", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Куцый призвал всех жителей Одесской области придерживаться усиленного карантинного режима, получать информацию только из официальных источников и "помнить, что вирус паники - хуже коронавируса".