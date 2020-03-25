Жителей Тернопольской области, контактировавших с заразившимся коронавирусом священником, просят сообщить об этом по телефонам 102 или 103

Мужчина, скончавшийся от коронавируса 25 марта в Тернополе, заразился от священника во время похорон, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полицией вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейка Монастырисского района, со священником А. В. 1963 г.р., которому 19 марта установлен диагноз заражения короновирусом", - написал он на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по данным свидетелей на мероприятии присутствовало около 70 человек. Всего с начала марта священник во время различных религиозных обрядов контактировал с около 500 лицами.

"Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником А.В. 1963, и с умершим Б. 1952 г.р.", - подчеркнул Геращенко.

На данный момент священник госпитализирован в реанимацию Тернопольской клинической больницы под аппаратом искусственной вентиляции легких. Населенные пункты Швейков, Ковалевка и четыре других заблокированы полицией.

Как сообщалось, утром 25 марта подтвердили первый в Тернопольской области летальный случай от коронавируса. Скончался житель Монастырисского района.

Это четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции в стране.