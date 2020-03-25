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10:56 25.03.2020

Кличко уволил директора КП "Киевтранспарксервис"

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Кличко уволил директора КП "Киевтранспарксервис"

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности директора КП "Киевтранспарксервис" Александра Нимаса.

Соответствующее распоряжение городского головы №169 от 20 марта 2020 года размещено на сайте Киевской горгосадминистрации.

Согласно документу, Нимас был уволен по собственному желанию. Исполняющей обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" назначена заместитель директора по юридическим вопросам предприятия Татьяна Ларина.

"Обсудили. Вскрыли. Уволили. Было бы здорово еще уголовное расследование... Все парковки и парковочные места", - прокомментировал увольнение Нимаса советник мэра Киева Максим Бахматов в Faecbook во вторник.

"Я не борюсь с коррупцией. Нет полномочий. А выгонять неэффективных и строить эффективные прозрачные конструкции - могу", - добавил он в комментариях.

Теги: #кличко #кадры #киевтранспарксервис
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