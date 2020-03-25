Украинский институт будущего разрабатывает приложение для определения симптомов COVID-19 и уведомления контактов потенциально заболевшего

Украинский институт будущего (UIF) разрабатывает мобильное приложение, помогающее определить симптомы COVID-19 и провести информирование всех, кто контактировал с потенциальным больным.

В ближайшие дни в UIF уже планируют опубликовать веб-версию приложения, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор Украинского института Будущего (UIF)Виктор Андрусив.

По его словам, среди ключевых функций приложения:

- тест симптомов;

- информирование всех, кто контактировал с потенциальным больным;

- информирование пользователя о перечне шагов, которые необходимо предпринять в случае подозрения на COVID-19;

- предварительная запись в больницы, аптеки, магазины;

- геолокация ближайших случаев заболевания;

- помощь другим;

- push-сообщения о важных новостях и информацию о COVID-19;

- полезные ссылки и контакты.

В свою очередь, соруководитель Штаба борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Киеве, владелец Doc.ua Игорь Лиски призвал ИТ-бизнес присоединиться к разработке приложения UIF и профинансировать его запуск.

"Большая просьба к ИТ-бизнесу присоединиться к этому проекту. Это позволит скоординировать помощь обычных украинцев врачам, необеспеченным слоям населения и самим себе", - написал он в Facebook.

Как подчеркивает Лиски, в первую очередь разработчикам необходима экспертиза, помощь по согласованию архитектуры и поиску ошибок в приложении.

"Кто может быстро и качественно "запилить" или профинансировать, обращайтесь к Виктору Андрусиву", - подчеркнул бизнесмен.

Как сообщалось, "Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса.

В свою очередь оператор lifecell не видит возможности отследить распространение коронавируса при помощи данных мобильных операторов из-за обезличенности абонентской базы.