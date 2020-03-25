События

09:44 25.03.2020

В Тернополе впервые подтвердили случай заболевания COVID-19

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В Тернополе впервые подтвердили случай заболевания COVID-19

В Тернополе был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у мужчины, вернувшегося из-за границы.

"Мужчина 1965 года рождения, был в Австрии. Получает необходимую медицинскую помощь, обследуется круг контактных лиц", - сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в Facebook.

Отмечается, что всего по состоянию на 08:00 25 марта в Тернопольской области подтверждены 6 случаев заражения - 4 случая у жителей Монастырского района и один случай у жителя города Залищики.

Теги: #коронавирус #тернополь
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